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    Главная / Торги / Поставка специализированной канцелярской продукции и бумаги

    Поставка специализированной канцелярской продукции и бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89849Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89849

    Наименование закупки

    Поставка специализированной канцелярской продукции и бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 11:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специализированной канцелярской продукции и бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89849Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированной канцелярской продукции и бумаги

    Начальная цена

    1 492 681,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628412, Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная д.47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки продукции до склада Покупателя (Получателя). Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фотобумага полуглянцевая Epson S041395 A0+ 166г/м2 1118ММх30М рулон"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Краска набор контуров Луч 23С1438-08 5 цветов"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Краска художественная для изготовления декоративных рисунков-наклеек Луч Витраж 12С835-08 6 цветов"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Краска художественная по ткани Луч 23С1475-08 8 цветов"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Краска художественная акриловая Greenwich Line Акр_6729 12 цветов"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Краска акварельная медовая Луч 18 цветов с кистью 19С1293-08"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 7"

    "Доска классная школьная поворотная для мела и маркера 100х150СМ ПО-22Ек"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Краска гуашевая Луч 8С 405-08 светло-синяя 225МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Краска гуашевая Луч 8С 403-08 темно-зеленая 225МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Краска гуашевая Луч 8С 402-08 лимонная 225МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Краска гуашевая Луч 8С 401-08 коричневая 225МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Краска гуашевая Луч 8С 397-08 алая 225МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Краска гуашевая Луч 8С 400-08 черная 225МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Краска гуашевая Луч 8С 399-08 голубая 225МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Краска гуашевая Луч 8С 398-08 светло-зеленая 225МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Краска гуашевая Луч 8С 395-08 светло-оранжевая 225МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Краска гуашевая Луч 8С 394-08 светло-желтая 225МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Краска гуашевая Луч 8С 352-08 белила цинковые 225МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Бумага чертежная (ватман) А2 594х420ММ 200г/м2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 20"

    "Бумага цветная в наборах ArtSpace крепированная А4 32Г/М² 10ЛИСТ НбКр10-10_4446"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 21"

    "Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 250г/м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Бумага для печати Majestic Luxus Real Gold 72х102СМ 120г/м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Фотобумага глянцевая Albeo PG180-76-36 180г/м2 914ММх30.5М рулон"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-010 каландрированная глянцевая белая"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 25"

    "Материал переплетный Бумвинил с ПВХ-покрытием синий №3 ширина 83см. длина 150м ТУ 8722-073-00300179-2008 изм.1"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 26"

    "Фотобумага матовая Albeo PM180-60 180г/м2 1524ММх30М рулон"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Бумага для плоттеров особоплотная универсальная с покрытием Albeo W160-36-1 914ммх30м 160г/м2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Бумага для печати HP Q1414B A0+ 1067ММх30.5М 125г/м2 рулон"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 29"

    "Бумага для печати HP Q6627B A0 914ММх30.5М 210г/м2 рулон"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 30"

    "Фотобумага глянцевая HP Q8919A B0+ 235г/м2 1524ММх30М рулон"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Бумага для печати Majestic Chameleon голубой свет 72х102СМ 120г/м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Бумага для печати Majestic Chameleon голубой свет 72х102СМ 250г/м2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Наклейка Xerox 297х420ММ А3 Polyester 150листов 003R98645"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Ножницы бытовые портняжные Зубр 40425-27 27СМ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 35"

    "Обложка Unibind Steel Crystal прозрачный пластик 50ММ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 36"

    "Оснастка Тродат 4642 круглая 42ММ пластик синий"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 37"

    "Папка архивная переплетная БП-А4/к100 А4 картон/бумвинил 100ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 38"

    "Папка архивная переплетная КП-А4/к50 А4 картон/бумвинил 50ММ"

    Кол-во: 390.000

    "Позиция 39"

    "Пленка самоклеящаяся Albeo PP180-36 матовая полиприпиленовая 180г/м2 0.914х50М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Пленка самоклеящаяся HP C0F19A матовая полиприпиленовая 120г/м2 0.914х22.9М"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 41"

    "Пленка самоклеящаяся Oracal 641-010М каландрированная поливинилхлорид 0.075ММ"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 42"

    "Пленка для ламинирования ProfiOffice 303х426ММ А3 75МКМ глянцевая 100ШТ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 43"

    "Пленка стрейч 0.45М 140М 17мкм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 44"

    "Пружина для переплета Феллоуз металл 6ММ 297ММ белый 100ШТ FS-53215"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 45"

    "Фольга для творчества цветная самоклеящаяся АппликА А4 7ЛИСТ 7 цветов С2538"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 46"

    "Шнур полиамидный Гамма 4В36 №221 10М 4ММ зеленый"

    Кол-во: 30.000

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