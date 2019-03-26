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Наименование закупки
Поставка кресло компьютерное
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 10:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606400, Российская Федерация, Нижегородская область, Балахна, проспект Революции, 85
Почтовый адрес
606400, Российская Федерация, Нижегородская область, Балахна, проспект Революции, 85
Контактный телефон
+7 83144 6-32-89
Факс
+7 83144 6-37-22
Адрес электронной почты
dipi@soc.bal.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кресло компьютерное
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 10:00 GMT +326.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89848Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кресло компьютерное
Начальная цена
11 701,25
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, город Балахна, проспект Революции,д.85Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Без аванса, безналичный расчет после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "БАЛАХНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Все закупки и тендеры ГБУ "БАЛАХНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
Адрес местонахождения
606400, Российская Федерация, Нижегородская область, Балахна, проспект Революции, 85
Кол-во: 5.000
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