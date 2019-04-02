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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Поставка продуктов питания для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89845Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89845

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:10

    Документация процедуры

    Приложение____Список_документов_к_договору_-_копия.PDF

    Задание_Заказчика..xlsx

    Специф._проект.xlsx

    _проек.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-67-39

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 09:00 GMT +302.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89845Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году

    Начальная цена

    289 171,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, "Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» СП «Нива», 413070, Муниципальное образование г. Маркса, Марксовского района Саратовской области. КПП 644302002 Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» СОК «Родничок», 410052, г. Саратов, ул.10-я Дачная, б/н, территория СОК «Родничок» КПП 645303023 " Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. "Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения) После подтверждения ценового заказа обеими сторонами на Торговом портале закупок малого объема, Поставщик обязуется предоставить перечень документов указанных в Приложении для заключения договора" "Срок поставки: Договор вступает в силу с момента получения подписанного договора Стороной, направившей оферту, и действует до полного выполнения обязательств по расчетам. Продукция, указанная в Спецификации (Приложение №1), поставляется Покупателю Поставщиком в течение срока действия договора отдельными партиями в количестве и в дни, предварительно согласованные Поставщиком с Покупателем на основании заявки "

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вареники быстрозамороженные с картофелем пакет 1000Г РСТ РСФСР 107-80"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Пельмени 1КГ замороженные ГОСТ 33394-2015"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Картофель фри замороженый МакКейн пакет по 2.5КГ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 4"

    "Вода минеральная Badoit газированная 0.33ЛИТР(ДМ³) стекло Danone ГОСТ Р 54316-2011"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Вода минеральная столовая Эвиан негазированная 0.33ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Горох лущеный колотый шлифованный 5000Г ГОСТ 6201-68"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 7"

    "Ванилин ГОСТ 16599-71"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Соль поваренная пищевая поваренная 1кг ГОСТ Р 51574-2000"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 9"

    "Соль поваренная пищевая йодированная 1кг ГОСТ 13830-97"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Приправа перец черный молотый "Русский продукт" 100Г ГОСТ 29050-91"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Орехи грецкие ГОСТ 16832-71"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Мед пчелиный натуральный ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Масло растительное подсолнечное рафинированное, дезодорированное 1ЛИТР"

    Кол-во: 380.000

    "Позиция 14"

    "Маргарин «Столовый сливочный вкус и аромат домашний» сливочный 250Г «Жировой комбинат» г.Саратов ГОСТ 32188-2013 пергамент"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 15"

    "Изделия макаронные Макароны 5000Г из муки высшего сорта"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 16"

    "Дрожжи хлебопекарные сухие "Невада" 500Г ГОСТ Р 54845-2011"

    Кол-во: 24.000

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