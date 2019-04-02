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Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Контактный телефон
+7 8452 30-67-39
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щербаков Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 09:00 GMT +302.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89845Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 году
Начальная цена
289 171,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, "Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» СП «Нива», 413070, Муниципальное образование г. Маркса, Марксовского района Саратовской области. КПП 644302002 Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» СОК «Родничок», 410052, г. Саратов, ул.10-я Дачная, б/н, территория СОК «Родничок» КПП 645303023 " Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ. "Документы для предоставления: Поставщик обязуется представить документацию, подтверждающую соответствие продукции ГОСТам и ТУ, а также копии сертификатов соответствия (прикрепляется посредством функционала Торгового портала закупок малого объема при представлении ценового предложения) После подтверждения ценового заказа обеими сторонами на Торговом портале закупок малого объема, Поставщик обязуется предоставить перечень документов указанных в Приложении для заключения договора" "Срок поставки: Договор вступает в силу с момента получения подписанного договора Стороной, направившей оферту, и действует до полного выполнения обязательств по расчетам. Продукция, указанная в Спецификации (Приложение №1), поставляется Покупателю Поставщиком в течение срока действия договора отдельными партиями в количестве и в дни, предварительно согласованные Поставщиком с Покупателем на основании заявки "
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 380.000
Кол-во: 280.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 24.000
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