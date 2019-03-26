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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:3026.03.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89843Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89843

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 10:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 11:30 GMT +326.03.2019 11:3026.03.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89843Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Начальная цена

    363 608,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 140531, Московская область, Луховицкий район, п/о Мухино, п. ГазопроводскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор поворотный дисковый ПА 342.250.16-02 межфланцевый DN250ММ PN16МПа сталь 20Л нержавеющая сталь CF8 EPDM с электроприводом ПА 003 380В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Задвижка шиберная межфланцевая ПА 542.200.10-02ЭП DN200 PN10кгс/см2 380В с электроприводом ГЗ-А.150/48 сталь 20Л нержавеющая сталь EPDM"

    Кол-во: 2.000

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