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Наименование закупки
Поставка товара. Теплосантехническое оборудование для ВВО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 14:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-71-79
Факс
+7 34995 6-71-41
Адрес электронной почты
Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокач Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара. Теплосантехническое оборудование для ВВО
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89838Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара. Теплосантехническое оборудование для ВВО
Начальная цена
152 529,59
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно. РФ, 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского 10, ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром добыча Надым»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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