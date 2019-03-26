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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89835Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89835

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 10:02

    Документация процедуры

    Перечень_Товара(Приложение_№_3).XLSX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65679

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко Илья Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 12:00 GMT +326.03.2019 12:0026.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89835Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    458 063,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, Россия, Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Юбилейная, д. 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора. Поставка продукции в соответствии с техническим заданием.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка чугунная 30ч6бр Ду100ММ Ру10 ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Задвижка чугунная вода, пар 30ч6бр Ду80ММ Ру10 ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Задвижка чугунная вода, пар 30ч6бр Ду50ММ Ру10 ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Клапан обратный 16с10п Ду50 ГОСТ 27477-87"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Отвод 90°-108x3.5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Фланец стальной плоский 50х6 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый разборный фланцевый 11с41п Ду50/48 Ру16 ГОСТ 21345-78"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый разборный фланцевый 11с41п Ду100/75 Ру16 ГОСТ 21345-78"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Лист оцинкованный ст08пс 0.6х1250х2500ММ ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 1.960

    "Позиция 10"

    "Фланец стальной плоский 100х6 20 ГОСТ 12820-80"

    Кол-во: 14.000

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