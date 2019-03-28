Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектов мебели в номера 203 ЛЮКС и 205

    Поставка комплектов мебели в номера 203 ЛЮКС и 205

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89829Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89829

    Наименование закупки

    Поставка комплектов мебели в номера 203 ЛЮКС и 205

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 09:26

    Документация процедуры

    _в_№_203_люкс.doc

    Договор_проект_203.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 73-26-79

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    orlov@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов мебели в номера 203 ЛЮКС и 205

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 11:00 GMT +328.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89829Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов мебели в номера 203 ЛЮКС и 205

    Начальная цена

    485 666,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбургский район, Степановский сельский совет, санаторий-профилакторий «Озон»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по доставке и сборке Товара на складе Покупателя. Оплата Товара производится Покупателем в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты приемки Товара Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект мебели в номер 203 Люкс 2-х комнатный 2 кровати 90х200 с единым изголовьем; матрас 90х200 - 2ШТ; тумба прикроватная- 2ШТ; тумба (комод) - 1ШТ; диван - 1ШТ; кресло - 1ШТ; банкетка - 1ШТ; стол кофейный - 1ШТ консоль - 1 ШТ; зеркало - 1ШТ ООО Комплексплюс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Комплект мебели в номер 208 2 кровати 90х200 с единым изголовьем; матрас 90х200 - 2ШТ; диван - 1ШТ; кресло - 2ШТ; банкетка - 1ШТ ООО Комплексплюс"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 80079
    Офисная мебель СПб
    Офисная мебель СПб
    80079
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    224 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 82999
    Мебель Волгоград
    Мебель Волгоград
    82999
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 09:30(GMT+03:00)
    406 289
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить