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Наименование закупки
Поставка комплектов мебели в номер 206 ЛЮКС и тамбур с/п "Озон"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 09:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 3532 73-26-79
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
orlov@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектов мебели в номер 206 ЛЮКС и тамбур с/п "Озон"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 09:00 GMT +328.03.2019 09:0028.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89823Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов мебели в номер 206 ЛЮКС и тамбур с/п "Озон"
Начальная цена
418 162,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбургский район, Степановский сельский совет, санаторий-профилакторий «Озон»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по доставке и сборке Товара на складе Покупателя. Оплата Товара производится Покупателем в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты приемки Товара Покупателем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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