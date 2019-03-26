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    Главная / Торги / учебные материалы

    учебные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89819Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89819

    Наименование закупки

    учебные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Юридический адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Почтовый адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Контактный телефон

    +7 83130 3-08-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sarovpoliteh_buh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горчакова Наталья Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот

    Учебные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 10:00 GMT +326.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89819Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Учебные материалы

    Начальная цена

    11 526,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл.,г. Саров, ул. Димитрова.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по получению товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Адрес местонахождения

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк Студенческий билет 100х65ММ обложка бумвинил двухцветная горизонтальная"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Бланк Зачетная книжка 140х100ММ обложка бумвинил, блок офсетная бумага одноцветная горизонтальная 18ЛИСТ"

    Кол-во: 200.000

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