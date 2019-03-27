Условия договора

Условия оплаты и доставки

В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе расходы по доставке и сборке Товара на складе Покупателя. Оплата Товара производится Покупателем в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты приемки Товара Покупателем.