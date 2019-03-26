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    Главная / Торги / Запасные части для станков гидроабразивной резки

    Запасные части для станков гидроабразивной резки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 22:0026.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89816Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89816

    Наименование закупки

    Запасные части для станков гидроабразивной резки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 08:57

    Документация процедуры

    форма_договора_поставки_свыше_590.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запасные части для станков гидроабразивной резки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 22:00 GMT +326.03.2019 22:0026.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89816Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для станков гидроабразивной резки

    Начальная цена

    221 623,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, г.Тюмень, пл.Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В договоре во вложении

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Линия для соединений линий высокого давления 301015-2 H2O Jet"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Клапан Bleed Down 301013-1 H2O Jet"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Аксессуар для АВД Трубка подачи абразива А-6069 3/8" А-6069/А-0774-3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть Адаптер клапана Bleed down 100134-1/B-5975-1 H2O Jet"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Аксессуар для АВД Гайка для режущей головки 100172-1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Аксессуар для АВД Клапанный узел в сборе Check Valve 301002-3"

    Кол-во: 1.000

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