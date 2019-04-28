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    Главная / Торги / Поставка комплектов торцевых уплотнений для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка комплектов торцевых уплотнений для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.04.2019 20:0028.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89811Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89811

    Наименование закупки

    Поставка комплектов торцевых уплотнений для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 08:42

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов торцевых уплотнений для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.04.2019 20:00 GMT +328.04.2019 20:0028.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89811Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов торцевых уплотнений для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    319 179,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, в течение 90 календарных дней после подписания ДоговораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Комплект уплотнений Hotstart Viking HJ475 PRP228017-300"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть Комплект уплотнений Hotstart Viking HJ475 PRP228048-301"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Комплект уплотнений Hotstart Viking HJ475 PRP228050-301"

    Кол-во: 4.000

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