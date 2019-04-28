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Наименование закупки
Поставка комплектов торцевых уплотнений для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 08:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
menshikovjv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектов торцевых уплотнений для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.04.2019 20:00 GMT +328.04.2019 20:0028.04.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89811Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов торцевых уплотнений для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
319 179,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, в течение 90 календарных дней после подписания ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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