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    Главная / Торги / Поставка термометров

    Поставка термометров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89808Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89808

    Наименование закупки

    Поставка термометров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 09:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка термометров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 08:00 GMT +328.03.2019 08:0028.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89808Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термометров

    Начальная цена

    45 122,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, д. 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором. Технические характеристики прописаны в комментариях, по согласованию с заказчиком

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гигрометр психометрический ВИТ-2 15...+40ГРАД ЦЕЛЬС 295х120х50ММ 350Г ОАО "Термоприбор""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Термометр бытовой ТСЖ-Х от -30 до +40ГРАД ЦЕЛЬС 157х19х10ММ для холодильника"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 3"

    "Вода питьевая бутилированная природная Источник Старо-Мытищинский негазированная 18.9ЛИТР(ДМ³) в комплект входит поликарбонатная бутыль с водой и 6 кулеров"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Оборудование дезинфекционное Облучатель Азов ОБН-150 медицинский бактерицидный 2х30ВТ двухламповый настенный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Термометр электронный медицинский Amrus"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Тонометр механический для измерения артериального давления LD-71A Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд."

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Термометр инфракрасный бесконтактный СЕМ DT-8806H 35.5-42.0/0-60 °С"

    Кол-во: 1.000

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