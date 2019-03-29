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Наименование закупки
Поставка преобразователя давления для нужд ООО «Сибметахим»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 07:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-62
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашев Евгений Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка преобразователя давления для нужд ООО «Сибметахим»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.03.2019 09:00 GMT +329.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89804Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка преобразователя давления для нужд ООО «Сибметахим»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 1.000
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