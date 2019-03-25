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    Главная / Торги / Поставка офисных кресел для нужд Администрации ООО "Газпром георесурс"

    Поставка офисных кресел для нужд Администрации ООО "Газпром георесурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89797Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89797

    Наименование закупки

    Поставка офисных кресел для нужд Администрации ООО "Газпром георесурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 20:46

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисных кресел для нужд Администрации ООО "Газпром георесурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 12:00 GMT +325.03.2019 12:0025.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89797Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисных кресел для нужд Администрации ООО "Газпром георесурс"

    Начальная цена

    723 230,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка по заявкам в течение 30 дней. Оплата за все поставленные товары согласно отдельной спецификации производится Покупателем: - в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора. Стоимость доставки включена в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло для руководителя George экокожа черное 250КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Кресло для руководителя Ergo 281 натуральная кожа COW черное 120КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Кресло для руководителя 705 TPU искусственная кожа/металл черное 120КГ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 4"

    "Кресло для руководителя Samurai S-3 ткань/сетка черное 120КГ"

    Кол-во: 2.000

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