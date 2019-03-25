Условия договора

Условия оплаты и доставки

Отсрочка платежа 10 раб. дней Важно! Банк России (далее – Заказчик), оставляет за собой право выбора поставщика товара (работы, услуги), с наилучшими условиями, путем сравнения коммерческих предложений полученных из разных источников, не ограничиваясь данной электронной торговой площадкой и принять окончательное решение согласно положения 632-П от 1 марта 2018 года «Положение О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», опубликованным на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=514). Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры закупки малой стоимости в любое время в процессе осуществления процедуры закупки, а также по окончании процедуры закупки, путем признания закупки несостоявшейся. При этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения закупки или признания ее несостоявшейся. Извещение (протокол, приказ и т.п.) или протокол о несостоявшейся закупке формируется и размещается на ЭТП.