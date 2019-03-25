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    Главная / Торги / Стяжки

    Стяжки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 09:0025.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89793Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89793

    Наименование закупки

    Стяжки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 19:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Центральный банк Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Банк России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Контактный телефон

    +7 495 771-99-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    demidovaa01@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Стяжки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 09:00 GMT +325.03.2019 09:0025.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89793Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стяжки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва ул. Свободы дом 57Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 10 раб. дней Важно! Банк России (далее – Заказчик), оставляет за собой право выбора поставщика товара (работы, услуги), с наилучшими условиями, путем сравнения коммерческих предложений полученных из разных источников, не ограничиваясь данной электронной торговой площадкой и принять окончательное решение согласно положения 632-П от 1 марта 2018 года «Положение О закупках Центрального банка Российской Федерации (Банка России)», опубликованным на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=514). Заказчик имеет право отказаться от проведения процедуры закупки малой стоимости в любое время в процессе осуществления процедуры закупки, а также по окончании процедуры закупки, путем признания закупки несостоявшейся. При этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения закупки или признания ее несостоявшейся. Извещение (протокол, приказ и т.п.) или протокол о несостоявшейся закупке формируется и размещается на ЭТП.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Банк России
    Все закупки и тендеры Банк России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самоклеящаяся площадка под стяжку 20х20 (НС-101) (1 уп. 100 шт.)"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 2"

    "Стяжка CV-200-UV (200x2,5) (1 уп. 100 шт.)"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 3"

    "Стяжка CV-100-UV (1 уп. 100 шт.)"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Стяжка CV-300-UV (1 уп. 100 шт.)"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Стяжки Велькро (липучки) 16х310, шт."

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 6"

    "Стяжки Велькро (липучки) 16х210, шт."

    Кол-во: 200.000

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