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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для лифтов

    Поставка запасных частей для лифтов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89786Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89786

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для лифтов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 17:59

    Документация процедуры

    _поставки__блока_питания.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспорт»
    Все закупки и тендеры Газпром экспорт

    Юридический адрес

    191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Почтовый адрес

    191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Контактный телефон

    +7 812 646-15-57

    Факс

    +7 812 646-14-15

    Адрес электронной почты

    e.shamovski@gazpromexport.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамовский Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для лифтов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 16:00 GMT +328.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89786Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для лифтов

    Начальная цена

    75 860,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2а, Лит. А. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Товары поставляются Покупателю в заводской упаковке и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика. Покупатель оплачивает поставляемые Поставщиком товары (или партии товаров) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, при наличии и на основании выставленного Поставщиком счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром экспорт
    Все закупки и тендеры Газпром экспорт

    Адрес местонахождения

    191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания для лифтов MN9 24В 10А 110х230х67ММ ThyssenKrupp Германия"

    Кол-во: 1.000

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