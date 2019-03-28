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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка запасных частей для лифтов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 17:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-57
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
e.shamovski@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Шамовский Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для лифтов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 16:00 GMT +328.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89786Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для лифтов
Начальная цена
75 860,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2а, Лит. А. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Товары поставляются Покупателю в заводской упаковке и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика. Покупатель оплачивает поставляемые Поставщиком товары (или партии товаров) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, при наличии и на основании выставленного Поставщиком счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Кол-во: 1.000
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