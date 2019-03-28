Условия договора

Условия оплаты и доставки

Товары поставляются Покупателю в заводской упаковке и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика. Покупатель оплачивает поставляемые Поставщиком товары (или партии товаров) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, при наличии и на основании выставленного Поставщиком счета.