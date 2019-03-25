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    Главная / Торги / Поставка алмазной пасты для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Поставка алмазной пасты для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 10:3025.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89785Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89785

    Наименование закупки

    Поставка алмазной пасты для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 17:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алмазной пасты для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 10:30 GMT +325.03.2019 10:3025.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89785Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алмазной пасты для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Начальная цена

    44 894,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область,Астраханская область,Тюменская область, 628452, Сургутский район , Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт.Солнечный, Сургутский ЗСК, 460512, Оренбургская область, Дзержинский район, г. Оренбург, п. Каргала, Оренбургский гелиевый завод, 416160, Астраханская область, Красноярский район, село Джанай, Астраханский ГПЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Транспортные расходы прошу включить в стоимость продукции. Доставка силами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паста алмазная притирочная АСМ 5/3 НОМ банка 80Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Паста алмазная АСМ 3/2 НОМ банка 80Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Паста абразивная полировальная типа ГОИ ПХЗ №3 ТУ 6-18-36-85"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Паста алмазная полировочная АСМ 7/5 ПВМ банка 80Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Паста алмазная абразивная АСМ 60/40 ПВМ банка 80Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Паста алмазная АСН 60/40 НВОМЛ 100Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Паста алмазная притирочная АСМ 5/3 НОМ банка 100Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Паста алмазная синтетическая ACМ 40/28 НОМ банка 50Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Паста алмазная синтетическая АСМ 10/7 ПВМ банка зеленая 100Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Паста алмазная абразивная АСМ 14/10 ПВМ банка 80Г"

    Кол-во: 5.000

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