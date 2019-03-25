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    Главная / Торги / Поставка продукции с нанесением фирменной символики

    Поставка продукции с нанесением фирменной символики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 00:0025.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89780Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89780

    Наименование закупки

    Поставка продукции с нанесением фирменной символики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 17:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продукции с нанесением фирменной символики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 00:00 GMT +325.03.2019 00:0025.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89780Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции с нанесением фирменной символики

    Начальная цена

    430 105,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Звездинка, 11, грузополучатель - ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термокружка Oasis Elwood нержавеющая сталь/пластик 470МЛ 83х176ММ нанесение логотипа согласно фирменного стиля серебристый /лайм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Набор инструмента ручного с логотипом многофункциональный Строитель проектор, калькулятор, уровень, линейка, рулетка 2.5М 154х34х58ММ картонная коробка 498900 Oasis"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Портмоне с логотипом мужское 75х95х25ММ черный искусственная кожа подарочная коробка 87х120х26ММ 143659"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Мультитул с логотипом Эверест Happy Gifts для работы/ туризма 150х90х40ММ синий с чехлом для ношения на ремне коробка 120х60ММ 19905/24"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Набор канцелярский с логотипом Проект 111 Vivid Energy 3 предмета ежедневник недатированный Vivien (15х21СМ)/ ручка шариковая Prodir (13.8х1)/ аккумулятор литий-ионный 2200МАч синий пластик/ картон/ искусственная кожа 23.5х23.5х3.3СМ с флокированным ложементом (переплетенный картон) коробка 6873.44"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Набор инструмента ручного с логотипом многофункциональный Colorado II фонарик светодиодный цвет черный, материал металл/стекло, 105ММх30ММх11СМ, радиус 3СМ(пассатижи, кусачки, полотно по дереву, нож, отвертка крестовая, отвертка плоская, открывалка для бутылок, консервный нож, пилка для ногтей) 105х45х23ММ подарочная коробка с ложементом MM02/MT01 Сolorissimo"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Сумка для ноутбука полиэстер, неопрен светло-серый 15" 37х30х6СМ нанесение фирменной символики шильд на цепочке P111/4466.12 Китай"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 8"

    "Фонарь ручной светодиодный с логотипом Reflects с инструментами (аварийный молоток/ нож для ремня безопасности/ аварийный красный сигнал/ динамо подзарядка и батарейки/ магниты для удержания фонаря) 175х90х68ММ пластик серый 51048 картонная упаковка"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Смарт-часы браслет Portobello Trend SB1801-030 16ММ 195х13ММ силикон серый/синий с логотипом подарочная коробка 40х85х26ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Набор подарочный зарядных устройств с логотипом Colorissimo автомобильное зарядное устройство Rubby PB40 125.8x8x96ММ/ зарядное устройство Ray PC40 80x37x27ММ 4000МАч/ 1х Micro синий подарочная коробка PB40PC40"

    Кол-во: 20.000

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