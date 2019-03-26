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    Главная / Торги / Поставка инвентаря культурно-массового назначения

    Поставка инвентаря культурно-массового назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89779Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89779

    Наименование закупки

    Поставка инвентаря культурно-массового назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 17:27

    Документация процедуры

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    Перечень_документов_к_договору.docx

    _документов.doc

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инвентаря культурно-массового назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 07:00 GMT +326.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89779Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инвентаря культурно-массового назначения

    Начальная цена

    488 660,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор кубков Кларенс 5341-102 металл/камень/ хрусталь серебро/золото/белый 1 кубок- высота 210ММ/эмблема 25ММ/ квадратный цоколь 60х20х60ММ 2кубок- высота 220ММ/эмблема 25ММ/квадратный цоколь 60х30х60ММ 3 кубок-высота 230ММ/эмблема 25ММ/квадратный цоколь 60х40х60ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Медаль наградная Валуйка 3472-070-200 70ММ 3.5ММ серебро металл эмблема 50ММ/область персонализации аверс 50ММ/ область персонализации реверс 50ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Медаль наградная Валуйка 3472-070-300 70ММ 3.5ММ бронза металл эмблема 50ММ/область персонализации аверс 50ММ/ область персонализации реверс 50ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Медаль наградная комплект 1/2/3 место Индо-манка 3476-060-000 60ММ 30ММ золото/серебро/бронза металл эмблема 50ММ/область персонализации аверс 50ММ/ область персонализации реверс 50ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Лента к медали 22ММ 80ММ сине-белый полиэстер 0021-019-030"

    Кол-во: 125.000

    "Позиция 6"

    "Смеситель для раковины вентильный Migliore Olivia латунь, хром 175х215х218ММ ML.OLV-5834.Bi.Cr"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Медаль наградная Ветлуга 3497-050-100 50ММ 3.5ММ золото металл"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Медаль наградная Ветлуга 3497-050-300 50ММ 3.5ММ бронза металл"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 9"

    "Медаль наградная Ветлуга 3497-050-200 50ММ 3.5ММ серебро металл"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Медаль наградная Валуйка 3472-070-200 70ММ 3.5ММ золото металл эмблема 50ММ/область персонализации аверс 50ММ/ область персонализации реверс 50ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Набор кубков Злато-мир 8647-132 металл/пластик серебро/золото/черный 1 кубок-высота 230ММ/ квадратный цоколь 60х50х60ММ/диаметр чаши 100ММ 2 кубок-высота 260ММ/квадратный цоколь 70х50х70ММ/диаметр чаши 120ММ 3 кубок-высота 290ММ/квадратный цоколь 80х50х80ММ/диаметр чаши 120ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Удобрение для растений травосмесь сапропель, торф"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 13"

    "Мыльница подвесная Migliore Olivia керамика, латунь белая, хром ML.OLV-60.601.BI.CR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Дозатор подвесной Migliore Olivia белый, хром керамика, латунь ML.OLV-60.607.BI.CR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Ерш хозяйственный подвесной для туалета Migliore Olivia керамика, латунь белый, хром ML.OLV-60.603.BI.CR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Полотенцедержатель закрытый керамика, латунь белый, хром 400х80х100ММ подвесной ML.OLV-60.621.BI.CR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Держатель для туалетной бумаги Migliore Olivia керамика, латунь белый, хром ML.OLV-60.605.BI.CR"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Изделие спортивного назначения Ворота футбольные разборные Demix сталь, пластик 1200х800х600ММ белые D-SG-12000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Набор кубков Полина 8904-200 металл/камень серебро/золото 1 кубок-высота 250ММ/квадратный цоколь 60х20х60ММ/диаметр чаши 100ММ 2 кубок-высота 280ММ/квадратный цоколь 80х30х80ММ/диаметр чаши 100ММ 3 кубок-высота 310ММ/квадратный цоколь 70х30х70ММ/диаметр чаши 120ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Кубок Нафиса 8976-170-102 170ММ 80ММ золото/красный/белый табличка 50х16ММ металл/камень квадратный цоколь 60х40х60ММ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 21"

    "Кубок Нафиса 8976-160-102 160ММ 80ММ золото/красный/белый табличка 50х16ММ металл/камень квадратный цоколь 60х30х60ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Кубок Нафиса 8976-150-102 150ММ 80ММ золото/красный/белый табличка 50х16ММ металл/камень квадратный цоколь 60х20х60ММ"

    Кол-во: 20.000

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