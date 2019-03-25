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    Главная / Торги / ТГСТаврополь Поставка инертных материалов (20192708)

    ТГСТаврополь Поставка инертных материалов (20192708)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 09:0025.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89777Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89777

    Наименование закупки

    ТГСТаврополь Поставка инертных материалов (20192708)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 17:15

    Документация процедуры

    ОБРАЗЕЦ_ДОГОВОРА_КИМ_нов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-02

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    ooo@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСТаврополь Поставка инертных материалов (20192708)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 09:00 GMT +325.03.2019 09:0025.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89777Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСТаврополь Поставка инертных материалов (20192708)

    Начальная цена

    79 845,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. СветлоградРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный природный намывной ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 0.190

    "Позиция 2"

    "Щебень гравийный 20x40ММ марка прочности М800 ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 0.140

    "Позиция 3"

    "Смесь песчано-гравийная ПГС ГОСТ 8267-93 0-20ММ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Смесь песчано-щебеночная гравийная С-5 0-40ММ ГОСТ 25607-2009"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Щебень 5x20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 19.500

    "Позиция 6"

    "Щебень М-1000 20-40ММ ГОСТ- 8267-93"

    Кол-во: 41.300

    "Позиция 7"

    "Щебень 10-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 37.900

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