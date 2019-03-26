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    Главная / Торги / Поставка материалов общепромышленного назначения

    Поставка материалов общепромышленного назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 06:0026.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89771Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89771

    Наименование закупки

    Поставка материалов общепромышленного назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:53

    Документация процедуры

    _документов.doc

    Перечень_документов_к_договору.docx

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов общепромышленного назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 06:00 GMT +326.03.2019 06:0026.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89771Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов общепромышленного назначения

    Начальная цена

    534 251,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент нагревательный ТЭН 93А13/1.0Т220 Для моделей: СЭСМ-0.3Н, СЭСМ-0.25ЛЧ, СЭСМ-0.5ЛЧ 1000ВТ 220В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Аптечка автомобильная Апполо Авто футляр пластиковый ТУ 9398-042-42965160-2010 по приказу Минздравсоцразвития РФ №697н от 08.09.09"

    Кол-во: 169.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр воды одноступенчатый Аквафильтр 90х341ММ 1.5Л/МИН"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый внутренняя резьба Стандарт 220 ВхВ Ду50 Ру16кг/см2 0103249 ООО Галлоп"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровый фланцевый ФБ39.010.050.000.03 Ду50 Ру16кг/см2"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый муфтовый внутренняя резьба 11Б27п1 А30 Ду50 Ру16кг/см2 рычаг ОАО Бологовский Арматурный завод"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Инструкция по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху Doc 9284 Икао 2019-2020 года"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Калорифер водяной КСК 3-6 51КВТ 602х575х180ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Запчасть Клапан сливной электромагнитный КСМ-9 для стиральной машины Л-10-322 28ВТ 0.22А 1.7КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Запасные части для картофелечистки Ремень зубчатый 210L100 Hudson PE.08-PE.12 533.4х25.4ММ резина синтетическая зубьев 56ШТ 2243"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Часть запасная к оборудованию холодильному Микродвигатель ELCO VN 10-20/1085 для шкафа холодильного 2930069d"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Сумка санитарная укладка в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 февраля 2013г. № 61н"

    Кол-во: 14.000

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