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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка металлопроката (20196959)

    ТГСтаврополь Поставка металлопроката (20196959)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89770Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89770

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка металлопроката (20196959)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:34

    Документация процедуры

    ОБРАЗЕЦ_ДОГОВОРА_КИМ_толеранс.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-02

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    ooo@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка металлопроката (20196959)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.03.2019 09:00 GMT +329.03.2019 09:0029.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89770Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка металлопроката (20196959)

    Начальная цена

    80 617,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, п. РыздвяныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист оцинкованный ст.08пс 0.55х2500х1250ММ ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 2"

    "Лист оцинкованный 2500х1250х0.5ММ с полимерным покрытием RAL 9003 (белый)"

    Кол-во: 104.000

    "Позиция 3"

    "Арматура стальная А500С 18ММ ГОСТ 52544-2006"

    Кол-во: 0.280

    "Позиция 4"

    "Сетка стальная высеченая оцинкованная 35 мм L=10 м 10*1,0М"

    Кол-во: 4.000

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