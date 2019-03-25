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    Главная / Торги / Поставка сумок с логотипом

    Поставка сумок с логотипом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 00:0025.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89763Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89763

    Наименование закупки

    Поставка сумок с логотипом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сумок с логотипом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 00:00 GMT +325.03.2019 00:0025.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89763Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сумок с логотипом

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Звездинка, 11, грузополучатель - ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика.Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сумка для ноутбука полиэстер, неопрен светло-серый 15" 37х30х6СМ нанесение фирменной символики шильд на цепочке P111/4466.12 Китай"

    Кол-во: 300.000

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