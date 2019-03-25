Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом Поставщика.Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.