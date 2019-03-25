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    Главная / Торги / Поставка ведер пластиковых хозяйственных 12 л без крышки

    Поставка ведер пластиковых хозяйственных 12 л без крышки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 00:0025.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89757Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89757

    Наименование закупки

    Поставка ведер пластиковых хозяйственных 12 л без крышки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 16:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ведер пластиковых хозяйственных 12 л без крышки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 00:00 GMT +325.03.2019 00:0025.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89757Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ведер пластиковых хозяйственных 12 л без крышки

    Начальная цена

    10 089,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142 г. Нижний Новгород, ул. Космическая д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара Заказчиком производится по факту поставки безналичным расчетом

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ведро пластмассовое Полимербыт 12Л; ДМ³ пластик 74"

    Кол-во: 60.000

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