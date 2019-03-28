ТОиТР Филиал Каменск-Шахтинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 20.03.2019 ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству производится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.