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Наименование закупки
ТОиТР Филиал Каменск-Шахтинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 20.03.2019 ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347800, ОБЛ РОСТОВСКАЯ61, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ НАРОДНАЯ, 7, --, --
Почтовый адрес
347800 г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная 7
Контактный телефон
+7 928 627-26-32
Факс
+7 86365 4-25-30
Адрес электронной почты
ea.slugina@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слугина Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
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ТОиТР Филиал Каменск-Шахтинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 20.03.2019 ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 16:00 GMT +328.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89748Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР Филиал Каменск-Шахтинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 20.03.2019 ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"
Начальная цена
231 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, ул. Народная, 7 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству производится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"
Все закупки и тендеры ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"
Адрес местонахождения
347800, ОБЛ РОСТОВСКАЯ61, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ НАРОДНАЯ, 7, --, --
347800 г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная 7
Наименование заказчика
ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"
Все закупки и тендеры ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"
Адрес местонахождения
347800, ОБЛ РОСТОВСКАЯ61, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ НАРОДНАЯ, 7, --, --
347800 г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная 7
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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