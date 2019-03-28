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    Главная / Торги / ТОиТР Филиал Каменск-Шахтинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 20.03.2019 ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"

    ТОиТР Филиал Каменск-Шахтинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 20.03.2019 ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89748Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89748

    Наименование закупки

    ТОиТР Филиал Каменск-Шахтинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 20.03.2019 ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕНСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ"
    Все закупки и тендеры ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"

    Юридический адрес

    347800, ОБЛ РОСТОВСКАЯ61, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ НАРОДНАЯ, 7, --, --

    Почтовый адрес

    347800 г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная 7

    Контактный телефон

    +7 928 627-26-32

    Факс

    +7 86365 4-25-30

    Адрес электронной почты

    ea.slugina@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слугина Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР Филиал Каменск-Шахтинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 20.03.2019 ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 16:00 GMT +328.03.2019 16:0028.03.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89748Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР Филиал Каменск-Шахтинское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 20.03.2019 ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"

    Начальная цена

    231 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, ул. Народная, 7 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству производится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"
    Все закупки и тендеры ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"

    Адрес местонахождения

    347800, ОБЛ РОСТОВСКАЯ61, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ НАРОДНАЯ, 7, --, --

    347800 г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная 7

    Наименование заказчика

    ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"
    Все закупки и тендеры ЗАО "КАМЕНСКАЯ СТОА"

    Адрес местонахождения

    347800, ОБЛ РОСТОВСКАЯ61, Г КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ НАРОДНАЯ, 7, --, --

    347800 г. Каменск-Шахтинский, ул. Народная 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пружина ГАЗ-2217 подвески передней"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Стойка подвески передней ГАЗ-2217 правая в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стойка подвески передней ГАЗ-2217 левая в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Колодки тормозные ГАЗ-3302,ГАЗель Next задние"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Колодки тормозные ГАЗ-2217 передние"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Барабан тормозной ГАЗ-2217"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Диск тормозной ГАЗ-2217"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Коробка раздаточная ВАЗ-21213"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Пружина ВАЗ-2121,21213 подвески передней"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Подшипник ступицы ВАЗ-2121"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Ступица ВАЗ-2121 колеса переднего"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Кулак поворотный ВАЗ-2121,21213 левый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Кулак поворотный ВАЗ-2121,21213 правый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Балка подвески передней ВАЗ-2121"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Рычаг верхний левый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Рычаг верхний правый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Барабан тормозной ВАЗ-2121,2123"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Цилиндр тормозной главный ВАЗ-21213"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Цилиндр суппорта ВАЗ-21214 правый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Цилиндр суппорта ВАЗ-21214 левый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Головка блока ГАЗ-2410 Аи-93 в сборе с прокладкой и крепежом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Вентилятор ГАЗ-3110 в сборе ЗМЗ-402"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Термостат КАМАЗ,ГАЗ-2410,3302,ЗИЛ-4331 Н/О"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Патрубок ГАЗ-3110 дв.ЗМЗ-402 радиатора комплект 5шт. (с хомутами)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Насос водяной ГАЗ-2410"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х рядный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Рессора УАЗ-469 задняя (7 листов) L=1315мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Усилитель вакуумный УАЗ-452,469"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Рессора УАЗ-469 задняя (9 листов) L=1315мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Барабан тормозной УАЗ Профи"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "Колодки тормозные УАЗ длинные (4шт.) комплект"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Наконечник рулевой тяги ЗИЛ-131"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Барабан тормозной ЗИЛ-131"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Колодки тормозные ЗИЛ-131 металлические"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 35"

    "Подушка УАЗ-452 рессоры"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Рессора УАЗ-452 передняя (13 листов) L=1259мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Рессора УАЗ-469 задняя (9 листов) L=1315мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Усилитель вакуумный УАЗ-452,469"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Барабан тормозной УАЗ Профи"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 40"

    "Цилиндр тормозной задний УАЗ Профи"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 41"

    "Колодки тормозные УАЗ длинные (4шт.) комплект"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Стояка передняя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Датчик износа колодок"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Колодка тормозная задняя"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Колодка ручного тормоза"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Диск тормозной"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Колодка дискового тормоза"

    Кол-во: 1.000

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