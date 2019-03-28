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    Главная / Торги / Подьемник для МГП-16

    Подьемник для МГП-16

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89747Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89747

    Наименование закупки

    Подьемник для МГП-16

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 14:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Подьемник для МГП-16

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 10:00 GMT +328.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89747Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подьемник для МГП-16

    Начальная цена

    3 504,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Место поставки: г. Лабытнанги, станция Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 10 . Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 30 календарных дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подъемник для механизированного подъема вышек А-272 000 для МГП"

    Кол-во: 1.000

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    Регион:
    Самарская область
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