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    Главная / Торги / Запрос информации о ценах на оказание услуг по мойке транспортных средств

    Запрос информации о ценах на оказание услуг по мойке транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 21:0028.03.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89743Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89743

    Наименование закупки

    Запрос информации о ценах на оказание услуг по мойке транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:30

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_запросу_информации.xlsx

    _1_к_запросу_информации.doc

    _информации_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации о ценах на оказание услуг по мойке транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 21:00 GMT +328.03.2019 21:0028.03.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89743Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации о ценах на оказание услуг по мойке транспортных средств

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с документацией

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "во вложении файл (Приложение 2)"

    Кол-во: 1.000

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