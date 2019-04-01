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    Главная / Торги / Поставка термоматериалов для нужд филиала УТЖУ ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Поставка термоматериалов для нужд филиала УТЖУ ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89738Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89738

    Наименование закупки

    Поставка термоматериалов для нужд филиала УТЖУ ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка термоматериалов для нужд филиала УТЖУ ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 00:00 GMT +301.04.2019 00:0001.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89738Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термоматериалов для нужд филиала УТЖУ ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Начальная цена

    279 575,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Управление по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка», Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промзона, панель 8А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в срок не более 30 календарных дней после получения продукции (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства). Цена на продукцию с учётом доставки продукции до филиала УТЖУ ООО "Газпром переработка".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь термитная медная НГК для приварки катодных выводов и КИПов ТУ 1793-001-43750384-"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Спички термитные 20ШТ"

    Кол-во: 307.000

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