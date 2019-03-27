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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Запрос информации на технологическое оборудование для столовой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Контактный телефон
+7 343 251-30-87
Факс
Адрес электронной почты
chashchinaia@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации на технологическое оборудование для столовой
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 21:00 GMT +327.03.2019 21:0027.03.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89737Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации на технологическое оборудование для столовой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, ЧелябинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с документацией
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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