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    Главная / Торги / Поставка органических удобрений и кашпо

    Поставка органических удобрений и кашпо

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89734Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89734

    Наименование закупки

    Поставка органических удобрений и кашпо

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:41

    Документация процедуры

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    Перечень_документов_к_договору.docx

    _документов.doc

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка органических удобрений и кашпо

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 07:00 GMT +326.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89734Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка органических удобрений и кашпо

    Начальная цена

    475 580,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удобрение для растений травосмесь сапропель, торф"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Кашпо подвесное Lechuza Nido Cottage пластик 6Л; ДМ³ 270х230ММ белый с автополивом"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Изделие Ролики для кашпо Lechuza 41.7х4.5СМ пластик антрацитовый металлик"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Кашпо Lechuza Cubico 40 пластик 400х400х750ММ антрацит/ металлик поверхность- матовая"

    Кол-во: 10.000

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