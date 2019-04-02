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    Главная / Торги / Запчасти, расходные, комплектующие ВТ, периферия

    Запчасти, расходные, комплектующие ВТ, периферия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 21:0002.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89733Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89733

    Наименование закупки

    Запчасти, расходные, комплектующие ВТ, периферия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:08

    Документация процедуры

    Приложение_2.xlsx

    _1_Основные_требования_к_ПОСТАВКЕ_ТОВАРА.doc

    _информации_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Курганская область, Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запчасти, расходные, комплектующие ВТ, периферия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.04.2019 21:00 GMT +302.04.2019 21:0002.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89733Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти, расходные, комплектующие ВТ, периферия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область,Пермский край,Оренбургская область,Челябинская область,Тюменская область,Курганская область,Башкортостан Республика, в соответствии с Приложением 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    запрос цен

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "см. Приложение 2"

    Кол-во: 1.000

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