www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Запчасти, расходные, комплектующие ВТ, периферия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Контактный телефон
+7 343 251-30-87
Факс
Адрес электронной почты
chashchinaia@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Курганская область, Закупки и тендеры Башкортостан Республика
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти, расходные, комплектующие ВТ, периферия
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.04.2019 21:00 GMT +302.04.2019 21:0002.04.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89733Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти, расходные, комплектующие ВТ, периферия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область,Пермский край,Оренбургская область,Челябинская область,Тюменская область,Курганская область,Башкортостан Республика, в соответствии с Приложением 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
запрос цен
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Кол-во: 1.000
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