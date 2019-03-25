Услуги по протокольному обслуживаниюмероприятий Заказчика

"Позиция 1" "Сопровождение мероприятий Услуги по протокольному обслуживанию мероприятий заказчика (подготовка и направление приглашений, оформление списков участников и программы проведения, изготовленние бэйджей и настольных табличек, обеспечение питьевого режима (по потребности) в течение 1 календарного года)"

Кол-во: 1.000