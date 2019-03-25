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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги по протокольному обслуживаниюмероприятий Заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-91-00
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по протокольному обслуживаниюмероприятий Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2019 09:00 GMT +325.03.2019 09:0025.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89732Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по протокольному обслуживаниюмероприятий Заказчика
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город,Московская область, г. Москва, ул. Луганская, д.11; Московская обл., г. Видное, Промзона, 6-я линия, стр.20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оказанные Исполнителем услуги оплачиваются в течение10 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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