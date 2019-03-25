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    Главная / Торги / Услуги по протокольному обслуживаниюмероприятий Заказчика

    Услуги по протокольному обслуживаниюмероприятий Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 09:0025.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89732Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89732

    Наименование закупки

    Услуги по протокольному обслуживаниюмероприятий Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по протокольному обслуживаниюмероприятий Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 09:00 GMT +325.03.2019 09:0025.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89732Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по протокольному обслуживаниюмероприятий Заказчика

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город,Московская область, г. Москва, ул. Луганская, д.11; Московская обл., г. Видное, Промзона, 6-я линия, стр.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оказанные Исполнителем услуги оплачиваются в течение10 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сопровождение мероприятий Услуги по протокольному обслуживанию мероприятий заказчика (подготовка и направление приглашений, оформление списков участников и программы проведения, изготовленние бэйджей и настольных табличек, обеспечение питьевого режима (по потребности) в течение 1 календарного года)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сопровождение мероприятий Буфетное обслуживание протокольных мероприятий Заказчика (по потребности) в течение 1 календарного года"

    Кол-во: 1.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Нижегородская область
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