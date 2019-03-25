www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Термометр для холодильника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:53
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606093, Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский район, р.п.г.т. Решетиха, Савельева, 35
Почтовый адрес
606093, Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский район, р.п.г.т. Решетиха, Савельева, 35
Контактный телефон
+7 83136 4-83-10
Факс
+7 83136 4-72-92
Адрес электронной почты
dipi@soc.vld.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Термометр для холодильника
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2019 10:00 GMT +325.03.2019 10:0025.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89728Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термометр для холодильника
Начальная цена
5 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Володарский район п. Решетиха ул. Савельева д. 35Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка до учреждения за счет поставщика.Оплата по факту доставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "Решетихинский ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "Решетихинский ПНИ"
Адрес местонахождения
606093, Российская Федерация, Нижегородская область, Володарский район, р.п.г.т. Решетиха, Савельева, 35
Кол-во: 10.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.