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    Главная / Торги / Поставка светильников, демосистем и травосмеси

    Поставка светильников, демосистем и травосмеси

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89726Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89726

    Наименование закупки

    Поставка светильников, демосистем и травосмеси

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:49

    Документация процедуры

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    _документов.doc

    Перечень_документов_к_договору.docx

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка светильников, демосистем и травосмеси

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 07:00 GMT +326.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89726Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светильников, демосистем и травосмеси

    Начальная цена

    495 055,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удобрение для растений травосмесь сапропель, торф"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Демосистема настольная вращающаяся Berlingo серый пластик 215х300ММ 295х385ММ металлическое основание SBn_10104"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Светильник люстра потолочный MW-Light Свеча 301013506 360ВТ 220В 2700К Е14 950х700х250ММ 6.5КГ IP20 6ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Светильник люстра потолочный MW-Light Фелиция 347016608 480ВТ 220В 2700К E27 600х760ММ 5.83КГ IP20 8ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Светильник люстра потолочный MW-Light Селена 482013208 320ВТ 220В 2700К Е14 700х300х720ММ 10.16КГ IP20 8ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Светильник бра потолочный MW-Light Свеча 301023401 60ВТ 220В 2700К Е14 260х120х280ММ 0.9КГ IP20 1ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Светильник бра потолочный MW-Light Фелиция 347026501 60ВТ 220В 2700К E27 290х150х250ММ 1.1КГ IP20 1ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Светильник бра потолочный MW-Light Селена 482023401 40ВТ 220В Е14 250х130х280ММ 0.96КГ IP20 1ШТ"

    Кол-во: 4.000

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