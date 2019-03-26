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    Главная / Торги / Поставка бланков, штампов и печатей для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Поставка бланков, штампов и печатей для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89723Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89723

    Наименование закупки

    Поставка бланков, штампов и печатей для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:46

    Документация процедуры

    Проект_договора.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бланков, штампов и печатей для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 05:00 GMT +326.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89723Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бланков, штампов и печатей для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    360 738,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штамп Colop Printer 20 синий фотополимер 14х38ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Штамп Colop Printer 40 синий фотополимер 23х59ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 256.000

    "Позиция 3"

    "Штамп Colop Printer 60 синий фотополимер 37х76ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Штамп Colop Printer 30 синий фотополимер 18х47ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 5"

    "Штамп Colop Printer 25 синий фотополимер 15х75ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Печать Colop R40 круглая металл 40ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Штамп Colop Printer 38 синий фотополимер 33х56ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Штамп Colop Printer 55 синий фотополимер 40х60ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Штамп Colop Printer 53 синий фотополимер 30х45ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Штамп Colop Printer 50 синий фотополимер 30х69ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 11"

    "Штамп Colop Printer 45 синий фотополимер 25х82ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Штамп Colop Printer 15 синий фотополимер 10х69ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Штамп Colop Printer 10 синий фотополимер 10x27ММ автоматическая оснастка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Нумератор ручной 4-разрядный 4ММ металл 04004"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Штамп Colop Expert 3900 синий фотополимер 105х55ММ оснастка EXPERT 3900"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Нумератор автоматический мини 13-разрядный 3.8ММ пластик S120/13"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Датер Colop 04000 ручной 4ММ металл"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Бланк угловой для филиала А4 бумага белая 80г/м2 2+0"

    Кол-во: 12750.000

    "Позиция 19"

    "Бланк угловой номерной А4 бумага белая 80г/м2 2+0"

    Кол-во: 12000.000

    "Позиция 20"

    "Бланк приказ А4 бумага белая 80г/м2 2+0"

    Кол-во: 35950.000

    "Позиция 21"

    "Бланк распоржение А4 бумага белая 80г/м2 2+0"

    Кол-во: 3940.000

    "Позиция 22"

    "Бланк для резолюций 95х95ММ бумага белая 80г/м2 2+0"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 23"

    "Бланк доверенность А4 бумага белая 80г/м2 2+0"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 24"

    "Бланк резолюция А6 бумага белая 80г/м2 2+0"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 25"

    "Бланк продольный А4 бумага белая 80г/м2 2+0"

    Кол-во: 1450.000

    "Позиция 26"

    "Визитка 95х55ММ бумага лен 2+0 250гр/м2"

    Кол-во: 900.000

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