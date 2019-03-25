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    Главная / Торги / Определение поставщика на поставку средств индивидуальной защиты.

    Определение поставщика на поставку средств индивидуальной защиты.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 09:0025.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89707Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89707

    Наименование закупки

    Определение поставщика на поставку средств индивидуальной защиты.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:11

    Документация процедуры

    Описание_закупки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Юридический адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Почтовый адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Контактный телефон

    +7 831 256-29-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gkb40@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вакурова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Определение поставщика на поставку средств индивидуальной защиты.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 09:00 GMT +325.03.2019 09:0025.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89707Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Определение поставщика на поставку средств индивидуальной защиты.

    Начальная цена

    5 567,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д. 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    10 (десять) рабочих дней с даты подписания контракта. Оплата в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Адрес местонахождения

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки защитные Комус трикотажные ПВХ покрытие класс вязки 10 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Перчатки хозяйственные Люкс латексные с хлопковым напылением M ГОСТ 20010-93"

    Кол-во: 96.000

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