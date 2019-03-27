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    Главная / Торги / Поставка кругов зачистных для нужд ООО "КЗИТ"

    Поставка кругов зачистных для нужд ООО "КЗИТ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89700Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89700

    Наименование закупки

    Поставка кругов зачистных для нужд ООО "КЗИТ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:03

    Документация процедуры

    список_документов_для_заключения_договора.pdf

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    ТЗ_Круги_зачистные.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-09-81

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    kzit@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колганова Евгения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кругов зачистных для нужд ООО "КЗИТ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89700Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кругов зачистных для нужд ООО "КЗИТ"

    Начальная цена

    488 928,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г.Копейск, ул.Мечникова, д.1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г.Копейск, ул.Мечникова, д.1) 2. Сроки поставки: 2019 год, по письменным заявкам ООО "КЗИТ" 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. 4. Порядок формирования цены: Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы до склада Покупателя (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1), стоимость экспресс-доставки первичных документов на поставленную продукцию, а так же все скидки, предлагаемые поставщиком. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течение всего срока действия договора. 5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг зачистной обдирочный Bosch Expert for Metal 230х6х22ММ 14А 80М/С 2608600228"

    Кол-во: 3200.000

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