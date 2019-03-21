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    Главная / Торги / Поставка устройств защитных

    Поставка устройств защитных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 13:0021.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89698Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89698

    Наименование закупки

    Поставка устройств защитных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка устройств защитных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 13:00 GMT +321.03.2019 13:0021.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89698Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств защитных

    Начальная цена

    467 038,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная, д. 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП DTNVR 1/350/3/1500 (LT)"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП DTNVR 2/24/1.5/1500 (LT)"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 3"

    "Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП DTNVR 1/110/1.5/1500 (LT)"

    Кол-во: 60.000

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