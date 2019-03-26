www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
поставка расходных материалов для комплектации санузлов для нужд ОАО "Востокгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для комплектации санузлов для нужд ОАО "Востокгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 06:00 GMT +326.03.2019 06:0026.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89696Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для комплектации санузлов для нужд ОАО "Востокгазпром"
Начальная цена
2 836 644,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Количество и периодичность поставляемых расходных материалов определяются согласно заявкам Покупателя. После получения Поставщиком заявки от Покупателя Поставщик в течение (3-х) трёх рабочих дней поставляет Покупателю партию заказанных Покупателем товаров. На каждую партию поставляемых товаров выписывается товарная накладная. Доставка осуществляется Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 45-й календарный день (30-й календарный день) , начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем каждой партии товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 2.000
Кол-во: 315.000
Кол-во: 340.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 210.000
Кол-во: 336.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.