поставка расходных материалов для комплектации санузлов для нужд ОАО "Востокгазпром"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Количество и периодичность поставляемых расходных материалов определяются согласно заявкам Покупателя. После получения Поставщиком заявки от Покупателя Поставщик в течение (3-х) трёх рабочих дней поставляет Покупателю партию заказанных Покупателем товаров. На каждую партию поставляемых товаров выписывается товарная накладная. Доставка осуществляется Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 45-й календарный день (30-й календарный день) , начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем каждой партии товара.