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    Главная / Торги / поставка расходных материалов для комплектации санузлов для нужд ОАО "Востокгазпром"

    поставка расходных материалов для комплектации санузлов для нужд ОАО "Востокгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 06:0026.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89696Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89696

    Наименование закупки

    поставка расходных материалов для комплектации санузлов для нужд ОАО "Востокгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:15

    Документация процедуры

    _договора_согласованный.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для комплектации санузлов для нужд ОАО "Востокгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 06:00 GMT +326.03.2019 06:0026.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89696Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для комплектации санузлов для нужд ОАО "Востокгазпром"

    Начальная цена

    2 836 644,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Количество и периодичность поставляемых расходных материалов определяются согласно заявкам Покупателя. После получения Поставщиком заявки от Покупателя Поставщик в течение (3-х) трёх рабочих дней поставляет Покупателю партию заказанных Покупателем товаров. На каждую партию поставляемых товаров выписывается товарная накладная. Доставка осуществляется Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 45-й календарный день (30-й календарный день) , начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем каждой партии товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крем для обуви бесцветный 500МЛ в банке"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Полотенце бумажное Tork Advanced H2 120288 листовые M-сложения двухслойные 136ЛИСТ 21ПАЧКА"

    Кол-во: 315.000

    "Позиция 3"

    "Полотенце бумажное Tork Advanced для диспенсера в пачке ZZ-сложения двухслойное 230x230ММ белое 200ЛИСТ"

    Кол-во: 340.000

    "Позиция 4"

    "Картридж с жидким мылом пенное Tork Luxury Premium 0.8Л; ДМ³ S3 500902"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 5"

    "Бумага туалетная Tork SmartOne 472242 двухслойная 207М белая"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 6"

    "Полотенце бумажное Tork Advanced для диспенсера в рулоне двухслойное 150М 190ММ с втулкой"

    Кол-во: 336.000

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