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    Главная / Торги / Поставка вентилятора центробежного преобразователя частоты Vacon для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка вентилятора центробежного преобразователя частоты Vacon для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 20:0025.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89694Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89694

    Наименование закупки

    Поставка вентилятора центробежного преобразователя частоты Vacon для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:06

    Документация процедуры

    Договор_вентилятор_R3G280-AH33-31.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентилятора центробежного преобразователя частоты Vacon для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 20:00 GMT +325.03.2019 20:0025.03.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89694Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентилятора центробежного преобразователя частоты Vacon для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    75 833,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор центробежный EBMpapst R3G280-AH33-31 2020М³/Ч 135ВТ 2360ОБ/МИН 48В Германия"

    Кол-во: 1.000

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