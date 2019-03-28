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    Главная / Торги / поставка шин

    поставка шин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 22:0028.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89693Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89693

    Наименование закупки

    поставка шин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:44

    Документация процедуры

    спецификация_автошин_для_ПАО_ТМ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 22:00 GMT +328.03.2019 22:0028.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89693Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин

    Начальная цена

    48 272,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Тюмень, ул. Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина для погрузчика АШК Notec TC-107 16.9-28 TL 12PR 152 А8"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    20.03.2019 09:30(GMT+03:00)
    442 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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