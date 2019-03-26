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    Главная / Торги / Поставка материалов для фильрации

    Поставка материалов для фильрации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 04:3026.03.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89686Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89686

    Наименование закупки

    Поставка материалов для фильрации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 12:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для фильрации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 04:30 GMT +326.03.2019 04:3026.03.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89686Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для фильрации

    Начальная цена

    141 518,37

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика . Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и иные расходы связанные с доставкой продукции до склада Покупателя (транспортные расходы).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага индикаторная рН 5.0...8.0 100 полосок лакмусовая ООО "Экросхим""

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Бумага универсальная индикаторная рН 0-12 100ШТ"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 3"

    "Бумага фильтровальная для общелабораторных работ белая лента ФС 520х600ММ АО "Экос-1""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Бумага фильтровальная для общелабораторных работ белая лента ФС 520х600ММ АО "Экос-1""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Емкость с дозатором Yaxun YX40 пластик 100МЛ для подачи жидкости"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Изделие Ерш LLG 90х130/430 натуральная щетина 9019090"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Изделие Ерш 25х100/280ММ синтетическая щетина 12001503"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Ерш лабораторный для пробирок d 24х95/290ММ натуральная щетина (115002)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Изделие Ерш пробирочный 30х100/300ММ синтетическая щетина"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 10"

    "Изделие Ерш HАCH для бутылок и колб 20х90/240ММ натуральная щетина 69000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Ложка №1 120ММ фарфоровая ООО "ЗТФ "Фаркос-1""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Шпатель Ложка №2 фарфоровая 156ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Ложка №3 200ММ фарфоровая ООО "ЗТФ "Фаркос-1""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Мешалка магнитная с подогревом ПЭ-6110 1000МЛ 120 °С"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Набор для клинического анализа ООО "Люмэкс-Маркетинг" АПАВ (природная, питьевая, сточная вода)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Мембрана микрофильтрационная ФМАЦ -0,45 мкм d=35ММ 250ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Фильтродержатель для мембранных фильтров 25ММ из поликарбоната 16517"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Система перекачивающая ПЭ-3000 для агрессивных жидкостей с ножным насосом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Стекло часовое лабораторное 45ММ 12003701"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Стекло часовое лабораторное 60ММ 12003705"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Ступка лабораторная из фарфора №5 140ММ 70ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Фильтр аэрозольный аналитический АФА-ВП-20-2"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр мембранный стерильный 100ШТ 47ММ ацетат целлюлозы Sartorius 11106-047-ACN"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Фильтр обеззоленный белая лента 12.5СМ 100шт"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 25"

    "Фильтр обеззоленный белая лента d=15см, 100шт/уп"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 26"

    "Фильтр обеззоленный Белая лента Ду7,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Фильтр обеззоленный Красная лента d=11СМ, 100ШТ/УП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Фильтр обеззоленный Красная лента Ду18,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Фильтр обеззоленный Красная лента Ду18,0 бумажный для фильтрования реактивов ТУ 6-09-1678-95"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 30"

    "Фильтр обеззоленный Красная лента d= 7СМ, уп/100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента d=9см, уп/100шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 11,0см 100шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента d=15см, 100шт/упак"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 34"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 18,0 см 100 шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Фильтр обеззоленный синяя лента d7СМ, уп/100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Шпатель №2 фарфоровый 150ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Шпатель №3 200ММ фарфор ООО "ЗТФ "Фаркос-1""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Электрод измерительный ЭСК-10601/7 К80.7"

    Кол-во: 3.000

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