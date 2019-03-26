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Наименование закупки
Поставка материалов для фильрации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для фильрации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 04:30 GMT +326.03.2019 04:3026.03.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89686Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для фильрации
Начальная цена
141 518,37
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Российская Федерация, 628412, Тюменская область, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель оплачивает продукцию путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и получения счета-фактуры Поставщика . Поставщик не вправе увеличивать цену на продукцию. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость тары и иные расходы связанные с доставкой продукции до склада Покупателя (транспортные расходы).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 14.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
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