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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров (март)

    Поставка канцелярских товаров (март)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89685Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89685

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров (март)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 12:50

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставка-хранение_канц_товаров_2018_№_3.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Юридический адрес

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    Почтовый адрес

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Контактный телефон

    +7 812 455-01-55

    Факс

    +7 812 455-01-71

    Адрес электронной почты

    pav-krylov@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леончик Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров (март)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89685Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров (март)

    Начальная цена

    694 435,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит.А, 10 этаж корпуса С Бизнес-центра «Пулково-Скай»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом догвора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор маркеров Attache 1-3ММ 4 цвета для доски"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Маркер Attache перманентный двусторонний круглый пластик 1ММ черный для CD 867247"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Магниты для досок Комус 20ММ синий 6ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Лупа Attache черная x7 90ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Лоток офисный Стамм Strong горизонтальный серый пластик 80х240ММ на металлических стержнях 3ШТ 3 отделения 374923"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Лоток офисный Attache горизонтальный черный решетчатый 484395"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 7"

    "Лоток офисный Attache Космос горизонтальный черный пластик высота 60ММ 1ШТ 1 отделение 731881"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 8"

    "Линейка Attache 40СМ металл стальной двусторонняя 514968"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Линейка СТАММ ЛН32 30СМ прозрачная флуоресцентная крашеная шкала"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Линейка Attache 30СМ металл"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Ластик Pilot EE-101 виниловый 613171"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 12"

    "Краска штемпельная Attache синяя 45МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Корректор лента Attache 5ММх13М 777"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 14"

    "Корректор жидкость (штрих) на быстросохнущей основе Attache 20МЛ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 15"

    "Лоток офисный универсальный веерный черный 6 отделений для бумаг"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Конверт почтовый ForPost С4 белый стрип 229х324ММ 50шт/упак печать «Куда-Кому»"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Кнопки канцелярские силовые для пробковой доски Аttache 30ШТ пластиковые в ассортименте"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Закладка клейкая Attache 25х45ММ желтый 25ЛИСТ"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 19"

    "Закладка клейкая Attache 5 цветов по 20ЛИСТ"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 20"

    "Лента клейкая Комус 50ММx100М 50МКМ упаковочная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Лента клейкая Комус 19ММx33М канцелярская"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 22"

    "Лента клейкая Scotch 144SS-ENG ЗМ 19ММx7.62М прозрачная на диспенсере"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Лента клейкая Attache Selection 25ММх12М прозрачная канцелярская, двусторонняя переклеиваемая 385954"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Ластик Koh-I-Noor универсальный каучук 60х20х7ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 25"

    "Линейка Комус 30СМ пластик прозрачная 2ШТ/УПАК"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Клей-карандаш Attache 20Г"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 27"

    "Клей-карандаш Attache основа ПВП 15Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Клей ПВА Attache 85Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Клей канцелярский Kores красный 8ММх10М флакон с роллером"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Карандаш Комус Констуктор Эксперт чернографитный заточенный шестигранный дерево 3В коричневый 177ММ 266185"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 31"

    "Карандаш Kores чернографитный с ластиком трёхгранный НВ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 32"

    "Карандаш заточенный с ластиком Attache Colorful НВ"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 33"

    "Карандаш механический Attache Economy 0.5ММ синий пластик с ластиком 730859"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 34"

    "Калькулятор бухгалтерский настольный Citizen SDC-888XBL 12-разрядный синий 305719"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Калькулятор настольный Canon AS-888 16 разрядный чёрный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 36"

    "Игла канцелярская для прошивки 100ММ ЗШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Зажимы для бумаг Комус металл 32ММ черные 12ШТ"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 38"

    "Зажимы для бумаг Комус 19ММ черные"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 39"

    "Бумага инженерная широкоформатная HP Inkjet BondPaper-univer А0+ 36"/914ММx45.7М 80г/м2 Q1397A"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Антистеплер Комус для скоб №10,24/6,26/6 черный"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 41"

    "Бейдж вертикальный Mega Label для карточек 54х90ММ прозрачный мягкий 388103"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 42"

    "Бланк бухгалтерский "Личная карточка" формат А3, форма Т-2 (50шт)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Держатель для бейджа ProMega Office голубой атласная ткань с карабином тесьма 45СМх10ММ 388131"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 44"

    "Бизнес-тетрадь Attache А4 96ЛИСТ спираль клетка серый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Бумага для копировально-множительной техники Color Copy A A4 200г/м2 0.2ММ 161ПРОЦ 250ЛИСТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Блок для записей Attache Fantasy 90x90x50ММ 80Г/КВ.М белый 354656"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 47"

    "Блок для записей Attache Эконом 90х90x90ММ 60Г/КВ.М белый в прозрачном боксе 314591"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 48"

    "Блок для записей Attache 90×90×90ММ белый кубик запасной"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 49"

    "Бумага для копировально-множительной техники IQ Economy A3 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 50"

    "Блокнот Attache на спирали А4 синий Plastic 80ЛИСТ в клетку, 203х290 204992"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 51"

    "Бумага для флипчартов Attache в клетку 50ШТ 1ШТ 67.5х98СМ белая 80г/м2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Стиратель для досок резиновый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Бумага для широкоформатных принтеров MEGA Engineer InkJet А2/420ммx45м, втулка 50,8мм 80г/м2"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 54"

    "Бумага для широкоформатных принтеров MEGA Engineer InkJet 45Мх841ММ 80г/м2 98% CIE"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 55"

    "Дырокол Attache 30ЛИСТ металл 2 черный 5.5ММ с линейкой 618136"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 56"

    "Зажим для бумаги Attache металл 41ММ черный 12ШТ до 200ЛИСТ 509189"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 57"

    "Лоток офисный Attache вертикальный черный пластик ширина 235ММ 3 отделения 683958"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 58"

    "Продукция Набор самоклеящихся букв для разделителей 210х297ММ синий, 230 букв на листе А4 10ЛИСТ 614858"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Папка архивная на завязках с гребешками Дело А4 50ММ форма 21"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 60"

    "Папка-уголок Attache A4 жесткий пластик белая матовая 180МКМ 10ШТ до 40ЛИСТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Папка-уголок Е-310 A4 жесткий пластик зеленая прозрачная 180МКМ 10ШТ 627971"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 62"

    "Этикетка ProMega Label 70х37ММ белая бумага матовая 10ШТ 24ШТ на листе А4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Этикетка ProMega Label 105х57ММ белая бумага матовая 25ШТ 10ШТ на листе А4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Шило канцелярское большое Рантис РКШ 01"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 65"

    "Файл-вкладыш Attache с перфорацией 40МКМ А4 100ШТ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 66"

    "Файл-вкладыш Комус гладкий 180МКМ А4 бесцветный 5ШТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 67"

    "Точилка Attache Selection электрическая 1 отверстие пластик черный/белый 397796"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "Стикер с клеевым краем Комус 76x76ММ неоновые 400ЛИСТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 69"

    "Стикер клейкий Комус 38x51ММ 4 цвета неоновые 12 блоков по 100ЛИСТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 70"

    "Стикер Post-it Радуга плюс 76х76ММ 4 цвета неоновые 6 блоков по 100ЛИСТ 70Г/КВ.М 738391"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 71"

    "Текстмаркер Attache Palette 1-5ММ желтый 426884"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 72"

    "Стикер с клеевым краем Attache 76x76ММ голубые пастельные 100ЛИСТ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 73"

    "Этикетка ProMega Label самоклеящаяся 210х297ММ белый глянцевый бумага матовая 25ШТ 1 штука на листе A4 75233"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 74"

    "Стержень микрографический ICO черный 12 грифелей 0.5ММ HB"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 75"

    "Грифели Attache 0.5ММ НВ 30ШТ микрографические"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 76"

    "Стержень гелевый Attache 139ММ синий 0.5ММ"

    Кол-во: 101.000

    "Позиция 77"

    "Стержень Pilot шариковый RFJS-GP-F 99ММ синий 0.32ММ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 78"

    "Стержень гелевый Attache 139ММ красный 0.5ММ 148250"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 79"

    "Стержень гелевый Attache 139ММ зеленый 0.5ММ 148251"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Стержень гелевый Attache 139ММ черный 0.5ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 81"

    "Степлер Sax 49 до 25ЛИСТ синий"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 82"

    "Стиратель для досок спрей MEGA Office White Board Clean 250МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Скрепочница No Name магнитная пластик 97ММ 57ММ вертикальная 258968"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 84"

    "Степлер Sax 219 10ЛИСТ синий"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 85"

    "Скрепочница магнитный Комус пластик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 86"

    "Скрепки канцелярские Комус 33ММ никелированные круглые 100ШТ"

    Кол-во: 131.000

    "Позиция 87"

    "Скрепки канцелярские Attache Зебра 33ММ полимер овальные 70ШТ картонная коробка 636781"

    Кол-во: 82.000

    "Позиция 88"

    "Скобы для степлера №24/6 Комус 1000ШТ 25ЛИСТ"

    Кол-во: 78.000

    "Позиция 89"

    "Скобы для степлера №10 Attache"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 90"

    "Ручка шариковая Pilot BPS-GP-F 0,32ММ синий"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 91"

    "Ручка шариковая BIC Раунд Стик Экзакт 918543 0.35ММ синий 440319"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 92"

    "Ручка шариковая автоматическая Pilot 0.32ММ синий"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 93"

    "Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 0.3ММ синяя автоматическая с резиновой манжеткой прозрачный пластик"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 94"

    "Ручка гелевая Attache Town 0.5ММ черная"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 95"

    "Ручка гелевая Attache Town 0.5ММ синяя с резиновой манжеткой прозрачный пластик"

    Кол-во: 77.000

    "Позиция 96"

    "Ручка гелевая Attache Town 0.5ММ красная 168715"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 97"

    "Резинка универсальная 6СМ ассорти 1.5ММ 200Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Разделитель Комус картон голубой 105х240ММ 100ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 99"

    "Ручка гелевая Attache Epic 0.5ММ черная игольчатый стержень черный корпус пластик 389740"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 100"

    "Разделитель по месяцам листов Комус А4 пластик 12ЛИСТ 361151"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 101"

    "Разделитель Attache А4 пластик цветной 12ШТ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 102"

    "Разделитель листов Attache Selection пластик цветной 105x240ММ 12ЛИСТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 103"

    "Подставка настольная для канцелярских принадлежностей вращающаяся Attache Квартет 125x125x110ММ полистирол 4 отделения черная 780294"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 104"

    "Подставка настольная для канцелярских мелочей Uniplast пластик 7 отделений черная 20200"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 105"

    "Папка подвесная Комус Foolscap 405x242ММ 200ЛИСТ 25ШТ зеленая 162438"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 106"

    "Папка-уголок Комус А4 прозрачная 180 мкм"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 107"

    "Папка-уголок Комус 180МКМ 10ШТ 3 отделения"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 108"

    "Папка-уголок A4 пластик в ассортименте 150МКМ 10ШТ 3 отделения 727921"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 109"

    "Папка-уголок Attache Fantasy A4 в ассортименте 180МКМ 8ШТ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 110"

    "Папка-уголок Attache жесткий пластик синяя 180МКМ 10ШТ 627973"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 111"

    "Папка-уголок Attache жесткий пластик прозрачная, синяя 180мкм 10ШТ 627975"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 112"

    "Папка-скоросшиватель Комус синяя А4 с перфорацией на корешке"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 113"

    "Папка-скоросшиватель Attache с пружинным механизмом синяя пластик 0.7ММ А4 до 150ЛИСТ 17ММ с карманом"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 114"

    "Папка-скоросшиватель Дело № белая картон А4 380Г/М²"

    Кол-во: 112.000

    "Позиция 115"

    "Папка-конверт на кнопке А4 синяя 10ШТ 0.18ММ 727926"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 116"

    "Папка файловая Комус Шёлк А4 100ШТ синяя"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 117"

    "Папка файловая Attache 30ШТ А4 синяя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 118"

    "Папка-регистратор Комус Эконом с арочным механизмом 75ММ А4 синяя"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 119"

    "Папка-скоросшиватель Комус красная А4"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 120"

    "Папка-регистратор Bantex Economy с арочным механизмом 50ММ черная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 121"

    "Папка-регистратор Комус Эконом с арочным механизмом 50ММ А4 синяя"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 122"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Комус Экономи 50ММ А4 красная"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 123"

    "Папка-регистратор Комус Эконом с арочным механизмом 50ММ А4 зеленая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 124"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Комус Economy 50ММ A4 пластик желтая 172136"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 125"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Attache Эконом синяя 75ММ"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 126"

    "Папка на резинках Attache А4 пластик синяя 200ЛИСТ 36ММ 801571 60ШТ/УПАКММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 127"

    "Папка на кольцах 2 кольца Attache пластик черная 32ММ 50273"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 128"

    "Ножницы офисные Attache 19.5СМ с пластиковыми прорезиненными ручками"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 129"

    "Нож канцелярский промышленный 18ММ красный"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 130"

    "Нить прошивная 500М для документов ЛШ460 белая d 1.5ММ 718010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 131"

    "Набор канцелярский настольный Attache 15 предметов черный вращающийся"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 132"

    "Набор настольный вращающийся Attache JC803 черный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 133"

    "Набор текстмаркеров Attache Colored 1-5ММ 4 цвета"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 134"

    "Папка-уголок Attache Е-310 А4 жест.пластик красная прозрачная 180МКМ 10ШТ 627972"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 135"

    "Папка-уголок Е-310 A4 жесткий пластик желтая прозрачная 180МКМ 10ШТ 627970"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 136"

    "Скобы для степлера Attache №10 металлические цветные 1000ШТ 20ЛИСТ 256098"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 137"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Комус Economy 75ММ A4 пластик черная 480ЛИСТ 172033"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 138"

    "Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Premium+ 80Г/М² 171ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 139"

    "Точилка Attache Happy 2 отверстия пластик в ассортименте"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 140"

    "Тетрадь общая Attache 96ЛИСТ пластик А4 спираль клетка"

    Кол-во: 7.000

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