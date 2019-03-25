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Наименование закупки
Поставка алмазной пасты для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Тюменская область
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алмазной пасты для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2019 10:30 GMT +325.03.2019 10:3025.03.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89684Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алмазной пасты для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2019 году
Начальная цена
44 894,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область,Оренбургская область,Тюменская область, 628452, Сургутский район , Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт.Солнечный, Сургутский ЗСК, 460512, Оренбургская область, Дзержинский район, г. Оренбург, п. Каргала, Оренбургский гелиевый завод, 416160, Астраханская область, Красноярский район, село Джанай, Астраханский ГПЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Транспортные расходы прошу включить в стоимость продукции. Доставка силами Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
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