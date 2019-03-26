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    Главная / Торги / Поставка ткани

    Поставка ткани

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89680Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89680

    Наименование закупки

    Поставка ткани

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 12:23

    Документация процедуры

    Тех_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ткани

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 05:00 GMT +326.03.2019 05:0026.03.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89680Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ткани

    Начальная цена

    250 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского д. 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется Покупателем в рублях Российской Федерации не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки товара, при условии предоставления полного комплекта документов. Поставка товара, сборка и установка осуществляется силами и за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно нетканое холстопрошивное хлопок 75СМ 50М"

    Кол-во: 100.000

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