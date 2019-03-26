Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору осуществляется Покупателем в рублях Российской Федерации не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки товара, при условии предоставления полного комплекта документов. Поставка товара, сборка и установка осуществляется силами и за счет Поставщика.