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    Главная / Торги / поставка расходных материалов для комплектации санузлов в административном здании ОАО "Востокгазпром"

    поставка расходных материалов для комплектации санузлов в административном здании ОАО "Востокгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.04.2019 06:0029.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89679Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89679

    Наименование закупки

    поставка расходных материалов для комплектации санузлов в административном здании ОАО "Востокгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:06

    Документация процедуры

    _договора_согласованный.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костарев Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для комплектации санузлов в административном здании ОАО "Востокгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.04.2019 06:00 GMT +329.04.2019 06:0029.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89679Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для комплектации санузлов в административном здании ОАО "Востокгазпром"

    Начальная цена

    2 836 644,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Количество и периодичность поставляемых расходных материалов определяются согласно заявкам Покупателя. После получения Поставщиком заявки от Покупателя Поставщик в течение (3-х) трёх рабочих дней поставляет Покупателю партию заказанных Покупателем товаров. На каждую партию поставляемых товаров выписывается товарная накладная. Доставка Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в стоимость поставляемого товара. Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на45/30-й календарный день , начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем каждой партии товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенце бумажное Tork Advanced для диспенсера в рулоне двухслойное 150М 190ММ с втулкой"

    Кол-во: 336.000

    "Позиция 2"

    "Бумага туалетная Tork SmartOne 472242 двухслойная 207М белая"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 3"

    "Картридж с жидким мылом пенное Tork Luxury Premium 0.8Л; ДМ³ S3 500902"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Полотенце бумажное Tork Advanced для диспенсера в пачке ZZ-сложения двухслойное 230x230ММ белое 200ЛИСТ"

    Кол-во: 340.000

    "Позиция 5"

    "Полотенце бумажное Tork Advanced H2 120288 листовые M-сложения двухслойные 136ЛИСТ 21ПАЧКА"

    Кол-во: 315.000

    "Позиция 6"

    "Крем для обуви бесцветный 500МЛ в банке"

    Кол-во: 2.000

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