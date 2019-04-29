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Наименование закупки
поставка расходных материалов для комплектации санузлов в административном здании ОАО "Востокгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для комплектации санузлов в административном здании ОАО "Востокгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.04.2019 06:00 GMT +329.04.2019 06:0029.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89679Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для комплектации санузлов в административном здании ОАО "Востокгазпром"
Начальная цена
2 836 644,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Количество и периодичность поставляемых расходных материалов определяются согласно заявкам Покупателя. После получения Поставщиком заявки от Покупателя Поставщик в течение (3-х) трёх рабочих дней поставляет Покупателю партию заказанных Покупателем товаров. На каждую партию поставляемых товаров выписывается товарная накладная. Доставка Транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в стоимость поставляемого товара. Оплата поставленного по настоящей спецификации товара осуществляется Покупателем на45/30-й календарный день , начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем каждой партии товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 336.000
Кол-во: 210.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 340.000
Кол-во: 315.000
Кол-во: 2.000
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