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Наименование закупки
Поставка тепловых завес и конвекторов для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
menshikovjv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тепловых завес и конвекторов для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 12:00 GMT +328.03.2019 12:0028.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89668Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тепловых завес и конвекторов для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
92 810,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634024, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 дней с момента получения всей партии товара на складе Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 26.000
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