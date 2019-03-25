Поставка топлива для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Продавец обязан передать Покупателю по акту приема-передачи Карты, а Покупатель принять их в течение 3-х рабочих дней по акту приема-передачи, с момента заключения настоящего договора. Оплата Товара осуществляется в порядке полной (100%) предоплаты. Отпуск Товара Держателю Карты осуществляется при её предъявлении оператору ТО. Покупатель вправе получить Товар в количестве, не превышающем остатка денежных средств на Карте и (или) лимита по карте.