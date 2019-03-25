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Наименование закупки
Поставка топлива для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 11:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60 доб. 65679
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко Илья Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2019 08:00 GMT +325.03.2019 08:0025.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89666Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
392 948,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение, База ЭВСРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Продавец обязан передать Покупателю по акту приема-передачи Карты, а Покупатель принять их в течение 3-х рабочих дней по акту приема-передачи, с момента заключения настоящего договора. Оплата Товара осуществляется в порядке полной (100%) предоплаты. Отпуск Товара Держателю Карты осуществляется при её предъявлении оператору ТО. Покупатель вправе получить Товар в количестве, не превышающем остатка денежных средств на Карте и (или) лимита по карте.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Кол-во: 10885.000
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