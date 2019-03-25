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    Главная / Торги / Поставка топлива для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка топлива для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 08:0025.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89666Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89666

    Наименование закупки

    Поставка топлива для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 11:48

    Документация процедуры

    Перечень.xlsx

    3_Проект_Договора.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65679

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герченко Илья Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка топлива для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 08:00 GMT +325.03.2019 08:0025.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89666Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    392 948,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение, База ЭВСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Продавец обязан передать Покупателю по акту приема-передачи Карты, а Покупатель принять их в течение 3-х рабочих дней по акту приема-передачи, с момента заключения настоящего договора. Оплата Товара осуществляется в порядке полной (100%) предоплаты. Отпуск Товара Держателю Карты осуществляется при её предъявлении оператору ТО. Покупатель вправе получить Товар в количестве, не превышающем остатка денежных средств на Карте и (или) лимита по карте.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный АИ-95-К5 Премиум Евро-95 К5 ГОСТ Р 51866-2002"

    Кол-во: 10885.000

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