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Наименование закупки
Поставка оборудования (аккумуляторы, преобразователь напряжения) для нужд ООО "Газпром инвест" ("Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 11:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01 доб. 34229
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паремская Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования (аккумуляторы, преобразователь напряжения) для нужд ООО "Газпром инвест" ("Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область")
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 09:00 GMT +326.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89662Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования (аккумуляторы, преобразователь напряжения) для нужд ООО "Газпром инвест" ("Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область")
Начальная цена
35 463,52
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, 188659, Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, 350 м северо-западнее пос. Лесное, промышленная зона «Лесное», уч. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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